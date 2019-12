Quatro Novas Máquinas Reforçam Curso De Corte e Costura Para 2020

Os cursos de Corte e Costura, que são oferecidos gratuitamente pela prefeitura em parceria com o Senai, ganharam um reforço a mais para as aulas de 2020. Agora, os alunos e alunas irão contar com mais quatro máquinas de costura – duas galoneiras e duas de zig e zag –. A novidade, resultado de cessão, é fruto da confiança construída no trabalho desenvolvido desde 2017.

“Os equipamentos são utilizados nos dois polos que oferecem os cursos. São eles: o Projeto Costurando Arte, localizado na rua São Paulo, e a sede do Caic Jovem, no bairro Solo Sagrado. A previsão é que as novas turmas tenham início entre os meses de fevereiro e março do ano que vem. No encerramento do último curso de costura de 2019, o clima foi de despedida para os alunos do ‘Costura Sob Medida’. Foram 16 formandos, que após 160 horas de ensinamentos, estão aptos a buscar uma vaga no mercado de trabalho”, informa a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Só em 2019, cerca de 100 jovens já participaram da modalidade de cursos de curta duração do convênio firmado entre a prefeitura e o Senai, que também contempla Informática Básica e Auxiliar Administrativo.

Unidade Senai

Além dos cursos rápidos, a parceria possibilitará a implantação de uma unidade do Senai em Catanduva. Os primeiros cursos serão de aprendizagem e atendem a solicitações feitas pelos empresários do setor da indústria.

“Dois cursos terão início agora em janeiro – Eletricista Industrial e Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas e Veículos Pesados. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) realizou o contato com os empresários que serão os responsáveis pelas contratações dos futuros alunos. Haverá também processo seletivo para esses candidatos, marcado para o dia 10 de janeiro”, finaliza a informação.

