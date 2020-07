QUATRO MIL MÉDICOS A FAVOR DA CLOROQUINA

Dizem todas as bulas: pode haver efeitos colaterais. E digo eu: remédio não cura ninguém. Raras são as exceções. O remédio, quando contínuo, cria uma dependência para ter-se relativo equilíbrio. Inúmeros são os casos em que o médico resolve um mal físico e cria outro. Deposito neste texto toda irreverência possível, toda indignação, as piores possíveis contra a Organização Mundial da Saúde que condena o uso da cloroquina. E por que o faz? Porque é política. Cínica politicagem. Daí a deslavada insistência em combater o uso da cloroquina. À OMS se junta a mídia podre liderada pela Rede Globo ou TV funerária. Depois que o presidente Jair Bolsonaro cortou os bilhões da Rede Globo a perseguição é contínua. Verdades são propagadas, e também mentiras sem o menor pudor. Nessa empreitada se destacam dois hierofantes que, cinco dias por semana, cumprem por dinheiro, as ordens dos patrões. As verdades somam para o bem e espargem confiança; as mentiras, as tramas, o ardil, essas retratam no olhar, na voz e no semblante, o deslavado artifício trevoso; infeliz escolha dos profissionais que se mancomunam e vendem a Pátria por trinta dinheiros mensais. Esses malditos colherão pela semeadura. A esta altura da pandemia, segundo as redes sociais, quatro mil médicos brasileiros buscam prefeitos para facilitarem o uso da cloroquina juntamente com outros compostos, no início dos sintomas. Quatro mil médicos representam a ciência. E eis que até o Dr. Rey, cirurgião plástico da elite americana, reconhece a cloroquina como necessária. É intrigante: não há cloroquina no mercado e, na dor alheia, alguns governadores e prefeitos roubam deslavadamente. Malditas criaturas, pois ignoram a colheita que terão. Este articulista tem setenta e cinco anos, sangue RH positivo, não é movido pelo medo. A morte do corpo não impede a continuidade da vida. Se acometido for, exijo o uso da cloroquina. Uma observação aos incautos: a mídia propaga o medo, o mundo é comandado pelo medo, este reduz a imunidade e abrem-se inúmeras brechas para estados doentios. É inegável que a ciência médica deu alguns passos, mas, na senda do espirito há muito a percorrer. Vejamos alguns exemplos: as cores, cada uma possui sua vibração que não tem som aos ouvidos humanos, mas tem aos ouvidos da alma, pois são vibrações sutis dos átomos das cores que a alma decodifica distinguindo então o que é colorido. Igualmente o cheiro, pois a putrefação do material sólido significa que as partículas atômicas penetram nas narinas, mas são decodificadas pelo espirito como ondas de baixa vibração. Igualmente os cheiros agradáveis com partículas atômicas de melhor pulsação quântica. O som, musical ou não, segue o mesmo paradigma, pois é a vibração íntima dos átomos permanentes (ondulações vibratórias) que impressionam os sentidos da alma, e não a grosseira vibração da matéria, como os cientistas terrenos afirmam. Tudo no universo é onda quântica. Por exemplo: na telepatia digamos que um brasileiro esteja em Catanduva SP e, telepaticamente canta em inglês a música “My Way” – Frank Sinatra, para um amigo japonês residente em Tókio; este, apesar de não falar inglês, entende a letra em japonês, pois o pensamento não possui linguagem, ouvindo também toda sonoridade musical. É o que diz a literatura espiritualista. Então senhorita OMS, ciência tem dois lados: o lado acadêmico materialista e o lado espiritualista, portanto, não dê o seu diploma de idiota a todos os brasileiros. Há os que aceitam por conveniência. Outros por preguiça de adquirir informação e outros ainda, porque já nascem preguiçosos. São reincidentes há varias existências. Mas afinal, quem é o Senhor Tedros Adhanon, diretor geral da OMS? É um político comunista etíope, vassalo do Partido Comunista Chinês. Eis a trama. Brasileiros, estamos fritos! OMS, ONU, STF, Estadão, Folha, Câmara Federal, Senado da República, parte podre da OAB, parte podre da Igreja, a maldição petista comunista incluindo Fernando H. Cardoso, todos unidos no corona vírus, cada qual buscando seus interesses. Prezado leitor, continue assistindo a Globo e, de gota em gota, você se contamina, terá sua imunidade diminuída e poderá ser mais um ente querido a ser chorado pela família. Encerro este texto com uma dolorosa reflexão: A pandemia ceifou a vida de quase sessenta mil brasileiros, trinta mil mortes teriam sido evitadas, milhões economizados com o uso da cloroquina e demais compostos no início dos sintomas, entretanto, a imbecilidade e desonestidade de inúmeros governantes e de representantes da mídia, pelas suas escolhas de poder, assumiram perante as Leis do Supremo Arquiteto do Universo um pesado carma. Pelo pouco conhecimento que tenho eles não renascem neste orbe. Haverá choro e ranger de dentes. Como tem canalhas neste país. Perguntemos aos governadores João Dória e Wilson Witsel se eles concordam!

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Emal: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook