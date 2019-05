Quatro Cidades da Região de Catanduva Terão Revisão de Planos de Saneamento

Quatro cidades da região de Catanduva terão revisão de planos municipais de saneamento. São elas: Ibirá, Irapuã, Novo Horizonte e Palmares Paulista. O contrato ficou em R$ 136 mil só nesses municípios, de acordo com informação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). O convênio foi assinado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).

No total, são 273 cidades do estado de São Paulo que terão revisão e atualização dos planos de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário das cidades reguladas e fiscalizadas pela Agência. O convênio é no valor de R$ 10,6 milhões para as mais de 200 cidades. “Esses planos visam garantir a prestação dos serviços de saneamento básico de forma articulada com as demais políticas públicas correlatas ao setor. O objetivo é o de alinhar e promover o adequado desenvolvimento sustentável das cidades e a melhoria da qualidade de vida da população, além de modernizar os planos e torná-los compatíveis com a realidade”, diz o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Os recursos financeiros para a execução dos planos serão feitos com a arrecadação da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização. Esse trabalho vai permitir um diagnóstico da situação do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e de seus impactos nas condições de vida da população. Serão avaliados riscos epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e as causas das deficiências apontadas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local