Quatro Bairros Poderão Sofrer Falta D’água Nesta Quinta-Feira

Quatro bairros de Catanduva poderão sofrer com falta d’água nesta quinta-feira, temporariamente. A informação é da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC). O motivo, conforme informa a autarquia municipal, é que hoje, será realizada a manutenção do reservatório apoiado da Unidade de Reservação José Cury.

Ainda conforme informações da assessoria de imprensa da Saec, serão instaladas válvula hidráulica automática e um medidor de vazão na saída do equipamento. “Complementando mais uma etapa do processo de automatização da unidade, que inclui ainda outros trabalhos de tecnologia e informatização”.

“Solicitamos aos moradores destas áreas que economizem água nesta quinta-feira”, informa Saec.

A automação possibilitará que técnicos da SAEC percebam, a partir do Centro de Con­trole Operacional (CCO) instalado em prédio da autarquia e, portanto, de forma remota, que o consumo de água em determinada região está fora do normal para aquele período em comparação com o histórico registrado no sistema. Desta forma, será possível identificar a existência de vazamentos na rede de distribuição da região atendida pelo reservatório monitorado, reduzindo o desabastecimento e as perdas de água.

Com a realização deste serviço poderá haver falta de água na região, no período entre 7h30 e 12 horas desta quinta-feira, nos bairros Diolfen Martani e Residencial José Cury. “Solicitamos aos moradores destas áreas que economizem água na data”, informou o superintendente, engenheiro Marcos Augusto Jardim.

Além do Jardim Martani e Cury, também serão beneficiados diretamente com a automação os bairros Vila Engrácia e Residencial Isabela, que contarão com total confiabilidade no monitoramento do abastecimento, de forma que a falta de água se torne evento raro também naquela região da cidade.

Karla Konda

Da Reportagem Local