Quatro Bairros Ficam Sem Água Por Conta de Rompimento em Adutora

Quatro bairros de Catanduva ficaram sem água no domingo e parte de segunda-feira, segundo a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) por conta de um rompimento em uma adutora atingida por uma erosão.

As chuvas do final de semana teriam sido as responsáveis pelos danos.

No domingo, uma nota foi publicada para superintendência informando o problema enfrentado. “A SAEC comunica os moradores que o fornecimento de água está interrompido nos bairros: José Cury, Vila Engrácia, Martani e Agudo Romão. O problema é decorrente do rompimento de uma adutora, atingida por uma erosão durante as fortes chuvas na noite de ontem (sábado). Equipe da SAEC trabalha em medidas operacionais para garantir que a distribuição de água seja normalizada”, informava.

No final da tarde de domingo, o abastecimento nos bairros foi normalizado. Porém, à noite, a adutora mais uma vez se rompeu e, ontem, os bairros tiveram a suspensão do fornecimento para obras no local. Equipes da Prefeitura e da autarquia aterraram a área verde atingida pela erosão. Segundo a Saec, essa é a forma que garante a sustentação da tubulação.

Ao fim da tarde de segunda-feira, a Saec divulgou o término dos trabalhos. “Restabelecido o fornecimento de água aos bairros: Parque José Cury, Martani e Vila Engrácia.

Equipe da SAEC finalizou há pouco a intervenção na área em meio à erosão que causou o rompimento da adutora que abastece essa região da cidade. Máquina da Prefeitura continua o trabalho para aterrar o local e, assim, dar maior sustentação à área por onde passa a tubulação”.

Karla Konda

Editora Chefe