Quase 4 Milhões de Veículos Passaram Por Rodovias Paulistas no Feriado

No feriado da Padroeira do Brasil, de 9 a 12 de outubro, nos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais houve praticamente o mesmo tráfego de veículos na comparação ao período do feriado da Independência, de 4 a 7 de setembro. Mesmo com orientação do Governo do Estado para evitar viagens desnecessárias e a exposição ao risco de contaminação por COVID-19, ao todo, 3.961.197 milhões de veículos viajaram pelas rodovias que dão acesso ao litoral e interior paulista.

No último feriado, 3.973.717 usaram as rodovias, de acordo com os dados coletados pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SLT), por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), e da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O maior volume foi registrado nas rodovias concedidas, administradas pela ARTESP, que contempla o Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios, Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Rodovia Presidente Castello Branco, Ayrton Senna/Carvalho Pinto, além da Rodovia D. Pedro I, que liga a região metropolitana de Campinas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Juntas, elas contabilizaram a movimentação de cerca de 3 milhões de veículos, número 0,5% maior do que o apresentado no feriado da Independência.

Pelas rodovias administradas pelo DER trafegaram 933.280 mil veículos, uma queda de 1,5% no total de veículos em comparação ao feriado de 7 de setembro.

Rodovias Concedidas

No sistema de rodovias que integram o Programa de Concessões Paulista houve registro de uma pequena redução de 0,3% no fluxo de veículos no período de 9 a 12 de outubro deste ano em comparação ao período do último feriado de 4 a 7 de setembro.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, passaram 654,9 mil de veículos de 9 a 12 de setembro nas praças de pedágio próximas à capital, resultando em aumento de 6,69% dos veículos em ambos os sentidos neste feriado quando comparado ao período de 4 a 9 de setembro.

Na rodovia Castello Branco (SP 280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, de 9 a 12 de outubro passaram aproximadamente 334,3 mil de veículos nas praças de pedágio de Itu e Itupeva – aumento de 2,60% no fluxo de veículos em ambos os sentidos, quando comparado ao período de 4 a 7 de setembro.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, um volume total de 535,5 mil veículos leves e pesados trafegaram no sistema de 9 e 12 de outubro deste ano – redução de 0,69% em relação ao período de 4 a 7 de setembro.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, houve a passagem de aproximadamente 851 mil veículos de 9 a 12 de outubro nas praças de pedágio do sistema – redução de 2,90% quando comparado ao período de 4 a 7 de setembro.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte, houve um registro de 247,5 mil veículos nas praças de pedágio em ambos os sentidos de 9 a 12 de outubro – queda de 11,24% em relação a 4 a 7 de setembro.

Da Reportagem Local