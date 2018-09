Quase 200 Toneladas de Entulho São Recolhidas Em Catanduva

190,2 toneladas – é esse o número de materiais inservíveis recolhidos pelo projeto “Cidade Limpa” em Catanduva. A ação, realizada em dez dias, resultou em 216 viagens de caminhão para a retirada de entulhos em mais de 100 bairros do município. A informação foi divulgada ontem (25) pela Prefeitura de Catanduva.

De acordo com o órgão, o objetivo do projeto foi eliminar o maior número possível de criadouros do mosquito Aedes aegypti, iniciativa que auxilia no combate a dengue, febre amarela, zika e chikungunya e, consequentemente, na diminuição dos casos das doenças no município.

“O mutirão recolheu móveis velhos e objetos em desuso, materiais normalmente acumulados nos quintais das casas e que servem de criadouros ao mosquito ou mesmo como abrigo para animais peçonhentos”, afirmou a Prefeitura por meio da assessoria de comunicação. Além dos materiais inservíveis, a equipe contou que foi dada destinação correta a 2.980 quilos de lixo eletrônico coletado.

“A população teve participação fundamental. Foram quase 200 toneladas de lixo retiradas de casas, terrenos e quintais. Essa limpeza é essencial no combate à proliferação do Aedes, além de indispensável aos moradores, para o seu bem-estar e de seus familiares”, diz o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Calixto Lapera.

O “Cidade Limpa” foi uma realização da Prefeitura Municipal, em parceria com uma emissora de TV e teve apoio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços e Saúde e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Da Reportagem Local