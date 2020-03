Quase 2 Mil Quilos De Pneus Foram Entregues À Destinação Correta Em Marapoama

Por meio do setor de Meio Ambiente, a Prefeitura do município de Marapoama retirou das ruas e encaminhou para a destinação correta o total de 1.900 quilos de pneus usados.

O objetivo principal, de acordo com nota oficial, é o de evitar a proliferação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

“Os pneus foram retirados das ruas e das borracharias cadastradas no município. Os pneus foram entregues para empresa, da cidade de Mogi Mirim, que recolhe e faz o encaminhamento adequado dos materiais.

A ação contou com apoio do setor de Meio Ambiente e integra a Campanha Estadual denominada ‘Livre-se Daquele Pneuzinho’, que visa também conscientizar a população sobre o descarte correto desses materiais para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente”, reforça a informação.

O prefeito Márcio Perpetuo Augusto (SD) também falou a respeito da ação, dizendo que “A mobilização não é só ambiental, mas também em relação à saúde pública.

A obrigação do descarte correto do material é do gerador do resíduo, que deve encaminhar os materiais para a destinação correta. No entanto estamos realizando a retirada e a destinação correta dos pneus. Foi um esforço conjunto que culminou na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti em Marapoama, principalmente nesse momento em que várias cidades de nossa região vivem um momento de alerta”.

Da Reportagem Local