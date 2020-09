QUARTA EPÍSTOLA AO CANDIDATO PADRE OSVALDO

Consignado fica neste texto o seu inimigo político e não abro mão de combatê-lo. Primeiramente porque não é justo que o pretenso “santo padre” faça da Igreja o seu palanque eleitoral. Segundamente porque o cristão menos esclarecido precisa compreender que religião tem como compromisso as verdades espirituais trazidas por Jesus. Religião cuida da fé, política não. É patente como bem e mal caminham juntos e como é difícil encontrar uma instituição que não tenha a sua parte podre. E, se há exceções, estas são raríssimas. O que dizer do desvio de cento e vinte milhões de reais (doações) na construção do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade Goiás pelo padre Robson, agora investigado pelo Ministério Público de Goiás? Imóveis como fazenda e casa de praia na Bahia dentre outros bens constam do processo. O “santo padre” está afastado e proibido de rezar missa e de perdoar pecados alheios. Se nem Deus perdoa os pecados dos seus filhos, como pode ele fazê-lo? Ora, ora, a sociedade terráquea precisa urgentemente ser esclarecida. Prezado padre, os acontecimentos no mundo de hoje são gritantes e, diz a mídia que o número de explorados e escravizados incluindo os da pedofilia ultrapassa em muito o historiado. Tempos dantescos estes, entretanto, a punição começa a acontecer em nível mundial. No Brasil o governador do Rio de Janeiro está afastado por cento e oitenta dias e, segundo a mídia, sujeito a prisão. Acredita-se que João Dória terá o mesmo caminho, é o que preconizam os profissionais da política nos corredores da administração pública estadual. E você, padre, abraçado com essa gente, prefere vender a alma ao diabo para tentar salvar um projeto de loteamento que, a bem da verdade, não é da sua área e, com esse imbróglio trará de volta um pesadelo já conhecido. Você, padre, sabe que o governador é uma alma trevosa, acumpliciada com o comunismo chinês, e, mesmo assim, não desiste. Segundo os canais de informação espiritualista, até novembro próximo, muitos acontecimentos mundiais virão à tona; quem sabe você, padre, para estar melhor com Deus, resolva rever seus planos. Não se conforte nas premissas de vitória, você não as tem. Você está rodeado de trevosos. Vejamos o perfil dos candidatos: o padre com essa fina estampa de “santo”; uma comunista, agora não mais deputada, pois perdeu na justiça o cargo; um empresário que quer se eleger digamos por um processo de osmose politico partidária; e outro empresário que prefere concorrer sozinho, melhor assim para não estar mal acompanhado. E eis que nessa empreitada cada vereador quer se reeleger. E como eles se entendem. Com que facilidade eles se agrupam e se harmonizam. Ninguém quer perder a boquinha. Ora, ora, a Câmara é o lugar ideal para cada um deles mostrar a sua competência e o seu grau de civismo. Bem os conhecemos. Penso então que este arrazoado deve também preocupar a todos os eleitores. Se quisermos uma Catanduva melhor temos que avaliar cada candidato, tanto a prefeito como para vereador.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL