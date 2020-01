Qualificação No Saneamento: Aesabesp Abre Inscrições Para Novos Cursos

Com o objetivo de promover a qualificação profissional no Setor de Saneamento, a Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp realiza, ao longo de todo o ano, em sua sede na cidade de São Paulo, diversos cursos. A carteira de cursos para 2020 já está disponível neste link: https://www.aesabesp.org.br/carteira-de-cursos-aesabesp/.

Realizados por meio da Diretoria Técnica da entidade, os cursos são ministrados por grandes especialistas que atuam diretamente no saneamento e meio ambiente, os treinamentos proporcionam aos participantes, além de capacitação técnica, também oportunidade de networking. O primeiro curso do ano será o “Treinamento das Diretrizes da ABNT NBR ISO 17025:2017 – Uma Visão Holística do Ensaio/Calibração” e ocorrerá de 11 a 13 de fevereiro, das 8h às 17h.

O instrutor será Oscar Bahia Filho, mestre e Química Analítica e coordenador do Sistema de Homologação de Fornecedores de Matéria-Prima na Indústria Farmacêutica (Branel). São 25 vagas.

No mês de março, a entidade promoverá o curso “Projeto de Unidades para o Tratamento de Águas Residuais”. Ministrado pelo especialista Rafael Dautant, Professor na Universidade de Carabobo, na Venezuela, e Presidente da Associação Venezuelana de Engenharia Sanitária e Ambiental – AVISA, Capítulo da AIDIS na Venezuela, o curso será dividido em dois módulos. O Módulo I ocorrerá de 2 a 6 de março e o Módulo II, de 9 a 13 de março – ambos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O objetivo é informar os participantes sobre as ferramentas necessárias para o projeto de uma estação de tratamento de águas residuais, tanto domésticas como industriais, empregando processos físico-químico e biológicos.

Este treinamento é voltado a profissionais da Engenharia Sanitária, Ambiental, professores e, em geral, a profissionais ligados às Ciências Ambientais que se dedicam à Consultoria, Docência e Pesquisa, bem como à Operação de Sistemas de Tratamento de Águas Residuais. São oferecidas 40 vagas

Todos os cursos são realizados na sede da AESabesp, na capital paulista, na Rua Treze de Maio, 1642, Bela Vista, SP. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3263-0484 ou pelo e-mail cursos@aesabesp.org.br. Para conhecer todo o conteúdo e investi­mento,acesse aqui: https://www.aesabesp.org.br/calendario-de-cursos-aesabesp/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local