Quadrinista Regional: A Vida de Fernando Huega

Para quem pensa que mangás (histórias em quadrinhos japonesas) são feitos apenas na terra do sol nascente ou em países asiáticos, saiba que a produção dessa forma de arte está muito mais próxima do que imaginamos. Fernando Huega, de 34 anos, é nascido e criado em Catanduva. Do começo aos dias de hoje, o mangaká (criador de mangás) conta em detalhes sua trajetória pelo mundo da criação de quadrinhos.

Origens

Assim como a maioria das crianças, Fernando não escapou dos tradicionais puxões de orelha por rabiscar as paredes de sua casa. Já demonstrando gosto pelo lápis na mão, aos seis anos chamava a atenção de suas professoras nas aulas de artes por, diferentemente dos demais, prestar atenção em seus próprios desenhos e buscar melhorar.

Aos sete, os animes (desenhos animados japoneses) e tokusatsus (séries de super-heróis japoneses) começaram a ser exibidos na televisão aberta, e foi neste ponto que tanto as animações, quanto o Japão, entraram em sua vida de forma definitiva. Alucinado por Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho e outros desenhos nipônicos televisionados na Rede Manchete, com oito anos já dizia que seu sonho era ir ao Japão. Direcionando seus desenhos para o estilo mangá e havendo o boom dos animes na televisão brasileira (com mais de 10 séries sendo transmitidas), por torno dos dez anos de idade, Fernando começou a desenhar numa quantidade muito maior e havia decidido que era isso quer queria fazer da vida.

Aos 16, participou de seu primeiro evento de fanzines (histórias em quadrinhos ou revistas feitas para fãs) em São José do Rio Preto, e foi lá que apresentou seu primeiro mangá, cujo nome era Black Market. Com uma história totalmente baseada em seu trabalho real (na época, Fernando trabalhava no supermercado Maranhão), os quadrinhos tratavam de um adolescente que trabalhava em um supermercado, mas que, ao fechar, se tornava um mercado negro onde ocorriam lutas ilegais. No evento, ele foi o único a vender todas as cópias de seu mangá.

Nesta mesma época, começou a perceber que podia fazer algo de diferente das histórias que lia, que poderia inventar finais alternativos, e era ali que nascia seu lado crítico mais apurado.

Reação de pais e amigos

Por desde pequeno já estar com o lápis em mão, o processo de aceitação pelos parentes e amigos não foi complicado. “Como eu sempre desenhei, minha família já sabia que era isso que eu faria da vida. Nunca houve realmente uma conversa, em que eu sentasse numa cadeira e chamasse meu pai e mãe para conversar, foi algo bastante natural e sem impedimentos”, diz Fernando.

Inspirações

Por trás da criação de suas 112 histórias já armadas, houve muita música. As séries, filmes, livros e até documentários também são ressaltados. De acordo com ele, para ser criativo é fundamental absorver outros tipos de mídia, e não apenas os mangás e animes. “Enquanto estou concentrado, costumo ouvir muita música orquestral. Gosto também de conversar com pessoas de gostos e costumes distintos, assim, entro em contato com o diferente e absorvo novos conhecimentos”.

Quanto a autores em si, Fernando Huega destaca os mangakás Inio Asano (criador de Oyasumi PunPun) e Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion), além de Oh! Great (criador de Air Gear) como principais responsáveis pelas influências em suas obras.

Início da Paixão

No mesmo evento em que vendeu todas as cópias de seu mangá, Fernando teve seu primeiro contato com outras pessoas que desenhavam e nutriam da mesma paixão que ele.

Conseguindo contatos e partilhando da boa rivalidade, juntou-se a outros dois criadores e fundaram, juntos, uma revista onde várias histórias, uma de cada um, eram vendidas em eventos de encontro de fãs. E foi nesses eventos que o catanduvense teve familiaridade com o público que comprava seu trabalho e mostravam suas obsessões ao falar de maneira empolgada sobre suas histórias.

Lá, ele se apaixonou por esse brilho no olho e conexão mais próxima com seus leitores. “Não há nada mais maravilhoso do que observar as mudanças de expressão no rosto daqueles que escutam ou leem minhas histórias”.

Japão – O Profissionalismo

Se desde os oito anos Fernando dizia que queria conhecer o Japão, foi em 2010 que o sonho se concretizou.

Enquanto fazia visitações típicas de um turista, foi no museu do estúdio Ghibli (tradicional estúdio de animação japonês, onde diversas obras de renome já foram produzidas, como Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chihiro) em que viu um cartaz anunciando um curso de pintura profissional de mangá e totalmente gratuito. Ao chegar ao local, todos os japoneses estranharam a presença de um ocidental no curso, vendo que o mesmo seria ministrado no idioma nipônico. Sabendo apenas inglês e dialogando de forma simples com a professora, Fernando explicou que por mais que não fosse entender as palavras da mulher, na hora de fazer, ele conseguiria reproduzir. E foi ao passar um exercício de desenho e pintura que todo o local se surpreendeu.

Tanto a professora, quanto os alunos se reuniram em volta de Fernando para tentar compreender como era possível seu nível ser tão superior as dos demais orientais presentes. Os que antes estranhavam sua presença, agora arregalavam os olhos perante a ilustração. Vale ressaltar que, apesar do acontecido, ele alega não ter sofrido tipo algum de preconceito ou descaso, muito pelo contrário. “Estranharam não por eu ter pele morena, mas sim por ser um ocidental em um curso ministrado em japonês. Havia olhares, mas não era nada de demais. Eles são extremamente respeitosos”.

Abismada com o que havia presenciado, a professora do curso e um dos responsáveis pelo estúdio Ghibli se reuniram e perguntaram a ele o que queria ser. Ao ouvir “mangaká” como resposta, deram a Fernando o cartão de um dos editores da maior editora de mangás do mundo: a Shueisha.

Lar de obras conhecidas mundialmente como Naruto, Dragon Ball e One Piece, Fernando teve de participar de alguns concursos e até se consagrou vitorioso nos dois mais importantes, fazendo com que o maior grupo editorial de mangás do mundo tivesse sua atenção voltada a ele. Já com materiais profissionais e contatos dentro da empresa de seus sonhos, sentia que estava no cenário profissional de mangás. Ao voltar em 2013 e passar por diversos testes em reunião com os maiores chefes da Shueisha, Fernando mais uma vez surpreendeu por seus feitos. Conforme dito por seu editor, sua série estava pronta para ser publicada nas páginas da Shonen Jump, a maior revista de mangás do mundo, mas foi implicado que ele morasse no Japão e aumentasse sua velocidade de desenho. Infelizmente, os prazos apertados e altos custos que Fernando teria de arcar, sem certeza de retorno, culminaram em não poder fechar o contrato e voltar ao Brasil.

No entanto, seu desejo de publicar sua obra não morreu de forma alguma. Fernando ainda pretende melhorar seus trabalhos e voltar ao país da terra do sol nascente, desta vez para fazer história. “O impossível me atrai”, ressalta.

Atualmente

Enquanto continua trabalhando em sua obra principal, ministra cursos de mangá e pintura no SESC desde 2013, em constante atividade nas cidades de Catanduva e São José do Rio Preto. Também já lecionou em São José dos Campos, Bauru, São Carlos, Jundiaí, São Paulo e outras cidades.

O Futuro

Quando perguntado sobre o que esperar de Fernando Huega no futuro, sua resposta é clara e definida: “Muita coisa. Muitas histórias e mangás publicados. Pretendo também ir para a parte literária com livros relacionados aos mangás que faço, como expansões e aprofundamento de personagens, coisas do tipo. Jogos de cartas e de tabuleiro relacionados ao meu mangá principal… E ir até para a parte da moda, com joias e fantasias de personagens. Como um de meus maiores projetos, tenho a intenção de criar uma escola preparatória e intensiva para quem quer fazer quadrinhos aqui no Brasil. Com materiais de qualidade e ensino que realmente faça a diferença, quero que o Brasil seja conhecido, também, como um país que faz mangá”.

