Psicóloga Fala Sobre o Impacto Negativo Que o Contato Físico Tem Causado Durante Pandemia

O Dia do Abraço foi celebrado ontem, dia 22 de Maio, e mais uma vez comemorado distante por conta do distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Enquanto a maior parte da população brasileira ainda não está vacinada, as medidas sanitárias devem ser seguidas, inclusive evitando-se os abraços.

De acordo com a psicóloga Roberta D`Avanzo Sant`Ana, o abraço é um importante meio de fazer vínculos com familiares e amigos, algo que, desde a infância, se faz necessário para a convivência humana.

“O abraço pode trazer inúmeros benefícios a saúde emocional, mental e física, pois a sensação de receber um abraço aumenta os níveis de oxitocina, substância que reduz o estresse e nosso cognitivo pode ativar hormônios, esses que se dá aos sentimentos depositados no abraço, hormônio do amor, da emoção, da felicidade e com isso pode haver melhoras em nosso estado emocional, físico e mental, trazendo conforto, acolhimento, melhorando nossas relações pessoais, minimização da sensação de solidão e gerando um sensação de estarmos sendo cuidados. Podemos sim, sentirmos tudo isso dentro de um abraço”, destacou.

A falta de contato físico pode provocar aumento de casos de depressão e ansiedade. De acordo com pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), levando em consideração 11 países, o Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade (63%) e de depressão (59%). A pesquisa foi feita com cerca de 1.500 pessoas e também contou com a participação de Irlanda, Bulgária, China, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, Índia, Macedônia, Malásia e Turquia.

“Diante de uma sociedade tão pragmática, falta de tempo, podemos ver o abraço como a comunicação do encontro dos corpos, por sermos seres relacionais, essa comunicação nunca foi extinta ou substituída pela comunicação digital, porem em época de pandemia o abraço ficou suspenso, e mais do que nunca nos coloca em revisão a necessidade da importância de estamos perto, juntos, pois o abraço é uma forma de expressar cumprimento, saudação, acolhimento, carinho, amor, saudade, demonstrar a importância de uma pessoa. Um gesto tão simples, mas com um significado enorme, embora o abraço seja algo tão bom, que pode nos causar um bem-estar tão grande, ainda precisamos permanecer sem ele, parece controverso, mas, quanto mais nos cuidarmos agora, mais rápido poderemos abraçar as pessoas de quem sentimos saudade, de quem amamos, de quem queremos cuidar e expressar todo nosso sentimento através do abraço”, finalizou Roberta.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local