Psicóloga Explica Como Controlar Ansiedade Antes Do Vestibular

Com a proximidade dos vestibulares e até mesmo do Enem, estudantes de todo o Brasil buscam métodos para controlar a ansiedade antes da prova. Especialistas alertam quanto às maneiras de estabelecer o autocontrole para a aplicação de todo conteúdo estudado no decorrer do ano. Além do preparo emocional, técnicas de relaxamento e respiração são as principais maneiras os psicólogos recomendam para quem vai prestar os testes.

A psicóloga Helena Gomes ressalta a importância do preparo emocional no dia da prova. Para a especialista, é necessário que o vestibulando trabalhe o a mentalidade positiva para prestar a prova com tranquilidade, aplicando todos os conteúdos estudados no decorrer do ano. “Conteúdo e estudo com mentalidade positiva vão fazer com que você no dia da prova não corra o risco de ter o famoso branco” explica a especialista. A psicóloga destaca que a ansiedade é mais comum em meninas do que em meninos. De acordo com a especialista, as mulheres estão entre aquelas que mais procuram ajuda psicológica quando se trata do problema emocional. As técnicas, segundo a especialista, são trabalhadas mediante a especificidade de cada caso.

“Em cada estudante usa-se uma maneira diferente de se trabalhar. Normalmente, são utilizadas algumas técnicas de relaxamento e respiração que possam levar o aluno a manter o autocontrole, bem como, técnicas de aterramento, focando no aqui e no agora. Na vida de um adolescente não é simplesmente o fato de ter uma prova que acarreta na ansiedade, outros fatores também contribuem para essa sensação, como a cobrança dos pais por um bom resultado e até mesmo a pressão do próprio aluno que estudou durante um longo tempo e espera obter o resultado desejado, que é a aprovação”, destaca a psicóloga.

Ainda segundo Helena, há algumas dicas para melhorar a ansiedade, a primeira bem obvia que todo estudante deve ter consciência de fazê-lo como: Prepare-se bem para a prova como estudar e deixar de lado as horas na internet ou na serie que está na moda, Não estude na véspera isso só vai deixar mais ansioso e preocupado, Pratique alguma atividade física uns dias antes o corpo vai relaxar e assim não se sentirá tenso, Tente chegar cedo ao local da prova, Durante a prova se estiver muito nervoso um exercício é respirar e inspirar isso ajuda o cérebro a oxigenar e assim vai se acalmando, Concentre-se na prova caso algum exercício estiver difícil passe para o próximo resolva os mais fáceis e depois volte para os mais difíceis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local