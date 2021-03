Psicóloga Catanduvense Lança Dois Livros em Tempos de Pandemia Para Público Infantil

Silvia Helena Cardoso do Amaral é professora, psicopedagoga, psicóloga e terapeuta de casais, que está lançando simultaneamente dois livros voltados para o público infantil e o lançamento será nessa terça feira. O livro “Os medos de Maroca” foi escrito pela autora pensando na dificuldade de diversas crianças em ter autoconfiança, aquelas que se mostram inseguras ou até mesmo com ansiedade de desempenho.

O lançamento será em formato online e será transmitidas pela facebook.com/silvia.helena.319, hoje (16), às 20 horas. O lançamento será mediado pelo Arte Educador Rafael Back, produzido voluntariamente por Cris Anoavzzi e é realizado em parceria com a Dell´arte, que é um coletivo de artistas de Catanduva e Região.

“Esse será um grande aliado para professores, psicopedagogos e psicólogos pois aborda o tema de forma bem ilustrada, leve de fácil compreensão. Tenho certeza que a molecada irá amar” diz, Silvia Helena.

Já o livro “Leleco”, é um livro idealizado no meio da pandemia que atingiu o mundo e foi escrito bem no pico do ano passado, quando as mortes pelo COVID 19 estavam com números assustadores. O livro tem como cenário uma cidade do interior onde as emoções dos personagens dentro da pandemia são totalmente afetadas e são associadas aos fenômenos psicológicos dos indivíduos da história indo de encontro com os sentimentos de crianças e adolescentes nesse período.

Ariane Pio

Da Reportagem Local