Provas Do Saresp Serão Aplicadas Hoje E 5ª Feira Para Alunos Da Rede Estadual

As provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) serão aplicadas hoje (27) e quinta-feira (28) para cerca de 1 milhão de alunos da rede estadual regular de todo o estado de São Paulo.

Todos os estudantes matriculados nos 3º anos, 5º anos e 9º anos do ensino fundamental e 3ª séries do ensino médio participam da prova. Para os alunos dos 2º anos e 7º anos do fundamental, a aplicação será amostral, ou seja, só uma parte dos estudantes fará a prova.

Os alunos respondem a itens de língua portuguesa e matemática. Para os 2º e 3º anos do ensino fundamental, os itens são dissertativos, também chamados de resposta construída. Para os demais, a prova é de múltipla escolha.

Também haverá a aplicação amostral da prova de redação aos alunos dos 5º anos, 9º anos do ensino fundamental e 3ª séries do ensino médio. Pela primeira vez, uma amostra de estudantes dos 5º anos, 9º anos e 3ª séries do ensino médio vai responder a um questionário sobre competências socioemocionais.

O Saresp ainda prevê que tanto os pais quanto os alunos respondam a perguntas que indicam o nível socioeconômico das famílias. Os questionários foram encaminhados e serão recolhidos pelas próprias escolas.

Aplicado pela Fundação Vunesp, o Saresp ajuda a compor o principal indicador da educação paulista, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp).

Os dias das provas são considerados dias letivos e haverá aula normal nas escolas. É fundamental que todos os alunos indicados participem do exame para que os resultados mensurem índices reais de aprendizagem, e gerem bons diagnósticos para nortear políticas públicas mais assertivas.

Além da rede estadual, a prova é aberta às redes municipais, particulares, Sesi e unidades do Centro Paula Souza que aderiram à avaliação.

