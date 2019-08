Prouni Abre Inscrições Para Bolsas Remanescentes Em Universidades Privadas

As inscrições para bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) começou ontem (5) e se estendem até o dia 30 de setembro. Para quem ainda não estiver matriculado em uma instituição de ensino, o prazo é mais curto termina em 16 de agosto.

Nesta etapa, o Ministério da Educação (MEC) oferece vagas que não foram preenchidas nas duas chamadas do programa e na lista de espera. São casos em que os candidatos inicialmente selecionados não apresentaram a documentação exigida ou desistiram de participar do programa.

O Prouni, criado em 2004, oferta bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais em universidades privadas. Professores da rede pública de ensino, que estejam exercendo a profissão, mesmo que não tenham participado do Enem. A bolsa é permitida apenas para cursos de licenciatura.

Brasileiros sem diploma de ensino superior, que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido nota superior a 450 pontos. Não é permitido ter zerado na redação. Nesta etapa, as bolsas remanescentes serão distribuídas por ordem de inscrição – e não por nota de corte.

Quem for selecionado deve comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis após a inscrição, para comprovar os dados pessoais. Já no período de 5 a 16 de agosto as inscrições são para candidatos que não estejam matriculados em uma universidade.

No período de 5 de agosto a 30 de setembro as inscrições para candidatos que estejam matriculados em uma universidade. E depois de dois dias úteis após a inscrição: apresentação de documentos na instituição de ensino. Para se inscrever a vaga da bolsa é preciso entrar no site http://prouniremanescentes.mec.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local