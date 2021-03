Protetoras da Causa Animal Promovem Venda de Pizza em Prol da potrinha Esperança

Uma rede de solidariedade se formou em prol da potrinha Esperança. O animal foi resgatado com o metatarso fraturado. O diagnóstico de três médicos veterinários sugeriu que fosse realizada a eutanásia devido ao alto custo no tratamento, porém, protetoras da causa animal de Catanduva se uniram e estão promovendo venda de pizza para custear a cirurgia.

“Hoje o meu pedido é em especial para a potrinha Esperança, onde a sua vida dependia de uma cirurgia ou eutanásia. Para mim a vida não tem preço, então assumi o destino da esperança, a cirurgia foi feita e ela está internada na USP de Jaboticabal por 40 dias. O valor da cirurgia e o pós-cirúrgico ficará em torno de R$10 mil. Os protetores unidos irão ajudar nas vendas das pizzas solidárias, toda a renda será revertida para a esperança”, explicou Ivânia Soldati.

Estão sendo vendidas pizzas de três queijos, presunto e queijo, calabresa e berinjela. O valor da pizza é de R$30,00. A retirada será no dia 20 deste mês, das 12h às 14h, na Fatec Catanduva.

Os interessados em adquirir a pizza e ajudar a potrinha esperança devem entrar em contato através do telefone (17)99137-9896.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local