Prorrogadas Inscrições Para Chamadas Públicas Do Programa #Juntospelacultura2020

O Governo do Estado de São Paulo prorrogou até o dia 06 de outubro o prazo de inscrição para as oito chamadas do programa #JuntosPelaCultura, voltado para prefeituras e artistas de municípios do interior, do litoral e da região metropolitana. Neste ano, o investimento total chega a R﹩ 18,9 milhões em 17 linhas, R﹩ 6,4 milhões a mais que no ano passado, quando foram destinados R﹩ 12,5 milhões.

Com o #JuntosPelaCultura2020, o Governo do Estado de São Paulo vai apoiar projetos de 320 municípios, gerando 7,1 mil postos de trabalho e um impacto econômico total de R﹩ 29,8 milhões. Cerca de 3 mil artistas serão direta ou indiretamente beneficiados. Todos os conteúdos e espetáculos produzidos a partir dos editais serão exibidos na plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa.

Prefeituras de todas as regiões do estado podem inscrever projetos nas chamadas da #ViradaSPOnline, do #RevelandoSPOnline, do #TradiçãoSPOnline e do Programa de Capacitação #RevelandoSP. Os artistas, por sua vez, podem se inscrever diretamente nas chamadas do Concurso de Viola Caipira #RevelandoSP, do Concurso de Piano Guiomar Novaes, do Concurso de Batalhas de Rima de São Paulo e do Festival de Circo Online de São Paulo.

O programa #JuntosPelaCultura2020 é uma das várias ações do Governo do Estado de São Paulo voltadas para estimular o setor cultural e criativo no contexto da crise gerada pela pandemia. Ao todo, estão sendo investidos R﹩ 177,2 milhões este ano em 52 linhas de apoio a artistas e produtores culturais independentes, com recursos próprios do Estado. Serão apoiados um total de 4,8 mil projetos, que devem gerar 54 mil postos de trabalho.