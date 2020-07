Proprietários de Salões de Beleza Promovem Carreata Por Retorno das Atividades

Na tarde de ontem (20), proprietários de salões de beleza e barbearias realizaram uma carreata em prol do retorno das atividades. Com saída em frente ao Poupatempo, cerca de 100 profissionais percorreram a Rua Brasil, contornando o Terminal Urbano Gerson Gabas e seguindo a Rua XV de Novembro. O objetivo da manifestação foi reivindicar o direito de abrir seus estabelecimentos comerciais.

“O maior motivo da manifestação é que muitos de nós temos compromissos como, aluguéis tanto do salão quando de casa, contas pessoais e contas do salão! Somos seres humanos iguais a todos e temos direito de poder garantir pão sobre a mesa”, explicou Maicow Bueno, um dos organizadores do movimento.

Ele explicou ainda que todos os profissionais pretendem seguir à risca todas as medidas de segurança. “Adequados às normas da OMS. Estamos seguindo com, sabonete líquido, álcool em gel, termômetro digital, oxímetro, máscaras, capas descartáveis para clientes, luvas e higienização do ambiente entre uma cliente e outra. A melhor medida a ser tomada é permitir que possamos atender uma cliente por vez, podendo assim cumprir com nossos deveres e sanando nossas necessidades! Até porque hoje somos vistos como principais condutores do vírus covid-19, quando a verdade é que nenhum de nossos colegas até o momento foi infectado ou infectou algum cliente”, complementou.

Em nota ao O Regional, a Prefeitura de Catanduva informou que a reabertura do segmento não depende exclusivamente do Governo Municipal. “A Prefeitura de Catanduva respeita o manifesto dos empresários e empreendedores, mas esclarece que o Plano São Paulo de flexibilização, do Governo do Estado, não permite a reabertura de salões de beleza e barbearias na fase laranja, na qual Catanduva está inserida. Essa decisão não depende da Prefeitura.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

