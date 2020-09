Proprietários de Estabelecimentos Afirmam que Retornam Com “Grande Expectativa”

A fase amarela do Plano São Paulo possibilitou que o consumo no local em bares, pizzarias, choperias e restaurantes pudesse retornar. Porém, nesses primeiros 14 dias, o horário era limitado em oito horas e somente até às 17 h. O que para muitos comerciantes inviabilizava, já que a maior demanda por refeições ou bebidas é nà noite. Passados esses 14 dias, a partir de hoje, de forma automática, os estabelecimentos comerciais em Catanduva podem alterar seu horário de funcionamento e receber clientes até às 22 horas.

A retomada gera boa expectativa aos comerciantes que em praticamente seis meses atuaram somente com o delivery ou drive thru. “Então, depois de seis meses atendendo só delivery, estou feliz em retomar o atendimento presencial, rever da casa e continuar na luta diária, seguindo as normas e protocolos exigidos”, afirmou Elcio do Restaurante Mandarim.

“Aguardamos com grande expectativa e ansiosos. Foram seis meses sem atendimento ao público, o que é muito difícil, mas essa retomada vai ser boa, com todos os cuidados exigidos, distanciamento, álcool gel, máscaras, já nos preparamos para isso. Quando falo também em grande expectativa é porque não sabemos do público que frequenta, mas o pessoal já percebeu que a doença existe, precisamos tomar cuidado e que enquanto não temos vacina, precisamos nos precaver da melhor maneira possível e conviver com o vírus, sem deixar de cumprir com as nossas obrigações. Precisamos trabalhar, nossa classe foi uma das mais afetadas, temos famílias, temos obrigações que precisam ser cumpridas”, afirmou Eliandro Porsch, da Castellana Steak House.

Karla Konda

Editora Chefe