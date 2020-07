Proprietários de Bares e Restaurantes Fazem Carreata Pedindo Reabertura do Setor

Empresários e funcionários de bares e restaurante fizeram, na tarde de ontem (27), uma carreata pela reabertura do setor há quatro meses parado devido à pandemia do novo coronavírus. Os manifestantes se reuniram na unidade do Poupatempo, às 16h, com finalização na Avenida Orlando Zancaner. Ainda de acordo com os organizadores os profissionais de academias, salões de beleza, buffet e eventos nos gerais participaram da carreata.

“O que nos motivou a realizar a carreta é estarmos excluídos do mercado de trabalho. Não podemos gerar emprego, honrar os nossos compromissos mensais, afinal, as contas não param de chegar e ninguém foi isento de absolutamente nada. O Governo Municipal deveria aderir planos que possam auxiliar o setor nesse período de pandemia”, explicou Edson Giácomo, um dos organizadores da manifestação.

Os empresários também falaram sobre as medidas de segurança que deverão ser adotadas pelos clientes e funcionários. “Capacidade deve ser reduzida para 40% de frequentadores; cadeiras posicionadas com um metro de distância, já as mesas com dois metros. Aferição de temperatura na entrada do estabelecimento. Os funcionários devem portar os equipamentos de proteção individual e higienização do espaço de trabalho reforçada. Álcool em gel disponibilizado para clientes e colaboradores e fila com demarcação de um metro em restaurantes self-service”, complementou.

Edson finalizou a entrevista ressaltando que a forma em que o setor está funcionando não permite arcar com todas as despesas. “O sistema delivery adotado durante o período de pandemia não supre 30% das nossas necessidades mensais. Espero que as autoridades venham enxergar a nossa classe tão sofrida.”

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes comentou por meio de entrevista a VOX FM, que diante do cenário e do decreto estadual não há o que ser feito. “Não tem como não me solidarizar com os profissionais dos setores que ainda estão impedidos de trabalhar, afinal, já são quatro meses de quarentena. Estamos em meio a uma pandemia. Em muitas situações, o entendimento das autoridades de saúde não é o mesmo que o nosso. Além disso, o decreto estadual sempre prevalece frente aos atos municipais, sobretudo, a visão do judiciário. Precisamos de um esforço conjunto para que possamos avançar nas próximas semanas.”

