Proprietário de Empresa Afirma Que Foi Vítima Assim Como Donos de Carga

O proprietário do estabelecimento onde um caminhão carregado com aparelhos de ar-condicionado foi apreendido na semana passada afirmou que comprava o material com nota fiscal e teria sido uma vítima, se polícia não chegasse a tempo de informá-lo e não ter pago pela carga.

De acordo com o responsável pela empresa, o carregamento com ar-condicionado teria sido ofertado por um fornecedor já conhecido. Como todos os produtos anteriormente comprados mantinham procedência e nota fiscal, aceitou receber os aparelhos em Catanduva. Afirmou ainda que estava conferindo a documentação do carregamento quando a polícia chegou. “Felizmente a Polícia chegou a tempo de não ter descarregado o caminhão. Senão eu seria mais uma vítima, tendo de pagar pela carga”.

“Fui para delegacia, prestei todos os esclarecimentos. Entrei como testemunha do ocorrido e não como estão falando que eu compro carga roubada. Eu não sabia de nada antes e jamais compro produtos que não tenham nota fiscal”, finalizou.

O caso foi registrado pela Polícia Militar na semana passada. Segundo informações da Polícia, o carregamento de ar-condicionado teria sido roubado na Capital paulista.

Da Reportagem Local