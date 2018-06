Propostas Para Imóvel no Parque dos Ipês Podem Ser Entregues Até Julho

O imóvel para fins comerciais localizado no Parque dos Ipês, na Avenida Theodoro Rosa Filho está com concorrência pública aberta até julho. Os interessados em participar tem até o dia 13 de julho, às 14 horas, para apresentar uma proposta, na seção de Licitação da prefeitura. O valor mínimo exigido é de R$ 552,96 equivalentes a 200 UFRC´s. A área tem 34,63 m2 com três ambientes e pode ser destinada para os ramos de alimentação e fitness.

Segundo informações do secretário municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) Fabio Rinaldi Manzano, quem oferecer melhor lance poderá utilizá-lo.

“A ideia é incentivar o uso do espaço e proporcionar mais comodidade aos frequentadores”, afirma Manzano.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a permissão de uso do imóvel permitirá o prosseguimento do projeto de revitalização do parque.

O decreto 7.275, de 7 de dezembro de 2017, informa que o permissionário que vencer a concorrência terá o controle da agenda das atividades esportivas da área pública do parque.

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) incentiva a participação dos empreendedores, por conta do local ser de fácil acesso e estar localizado em uma área que liga o centro aos bairros: Solo Sagrado I e II, Conjunto Euclides, Bom Pastor, Jardim Eldorado, Pachá I e II e, por está próximo a UPA-24 horas. Onde concentra grande fluxo de pessoas.

“O Parque dos Ipês sem dúvida é um dos locais mais bonitos da cidade e o empresário que tiver uma visão estratégica de médio prazo poderá desenvolver e aproveitar essa oportunidade com baixo custo de ocupação para montar sua empresa no local oferecido, dos mais variados segmentos, principalmente alimentação e lazer, pois há um espaço coberto que pode ser utilizado para acomodação de mesas. A Avenida Teodoro Rosa Filho é uma das principais vias da cidade, com um alto fluxo de veículos ligando a importantes bairros, cidades vizinhas e ao UPA, o que é importantíssimo para novos negócios hoje. Contamos a colaboração da Prefeitura para manter sempre o Parque limpo, iluminado e com segurança para fazermos do local um Parque com alto potencial atrativo para a população e os negócios ao seu entorno”, ressalta Leonardo Mei, membro da diretoria executiva da ACE.

O ganhador da concorrência poderá usufruir do espaço por um ano e renovável por igual período, sem necessidade de novo procedimento licitatório até o prazo máximo de cinco anos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local