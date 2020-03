Pronto-Socorro e SAMU Recebem Treinamento de Manejo Para o COVID-19

As equipes de assistência da Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) do Hospital Padre Albino e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) receberam na última terça-feira, dia 17 de Março, um treinamento de manejo dos pacientes suspeitos ou confirmados para o COVID-19 (coronavírus). Os profissionais ressaltaram a importância de a população procurar o Pronto Atendimento e o Pronto Socorro apenas se realmente houver necessidade.

As equipes receberam orientações de como proceder durante o atendimento, desde o contato inicial com o paciente até a higienização das ambulâncias e equipamentos, assim como o descarte do material infectado. Em seguida foi realizada simulação, com a chegada de um paciente encaminhado pelo SAMU, com a evacuação da área pela Equipe de Enfermagem e o acolhimento em isolamento. “O treinamento é de grande importância, visando proteger a saúde dos profissionais, melhor atender a população e evitar a proliferação do coronavírus e para isso realizamos várias simulações até chegar ao fluxo adequado”, informou a enfermeira de Segurança do Paciente, Ana Laura Ribeiro Flores.

Participaram do treinamento o diretor médico do HPA e coordenador médico do SAMU, Dr. Luís Fernando Colla da Silva, o responsável técnico de enfermagem do SAMU, Bruno Golfe Andreazzi, a administradora do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (CONSIRC), Viviane Palma. Além da Coordenadora do Núcleo da Qualidade do HPA, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, a Coordenadora do Pronto Socorro, Vanessa Aparecida Mestione e a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Fabiana Soares Pacheco.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local