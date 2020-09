Promotoria Recomenda Encerramento do Programa Frente Cidadã

A Promotoria de Catanduva recomendou, por meio de ofício, o encerramento do Programa Frente Cidadã, coordenado pelas Secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento e Relações do Trabalho. O programa foi criado para atuar de forma a dar oportunidade de capacitação e trabalho a pessoas desempregadas e jovens egressos de medidas sócio educativas e, segundo a promotoria não cumpre a ação que foi proposta. De acordo com o ofício, diversas irregularidades podem ser observadas na aplicação do programa. Dentre elas a dificuldade para fiscalização da forma de escolha entre os participantes e a falta dos cursos de qualificação teóricos, os quais estão incluídos na lei que criou o Frente Cidadã.

O promotor André Luiz Nogueira da Cunha estabelece prazo de 30 dias para que a Prefeitura cancele o Frente Cidadã e, caso isso não ocorra, uma Ação Civil Pública poderá ser instaurada. Ele elenca os motivos para a recomendação de encerramento do projeto. “Considerando que o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, indica que a regra para o ingresso no serviço público é o concurso público, salvo os cargos em comissão e as contratações temporárias; Considerando que a Lei Municipal 5.382/2013, não traz critérios objetivos financeiros para a admissão das pessoas no programa, já que os critérios mais objetivos são apenas para desempate, na hipótese de existir número maior de interessados, o que contraria a moralidade e a impessoalidade; Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas, no processo TC 4384/989/16-6, concluiu que o programa está sendo usado para o ingresso de pessoas, de forma permanente, no serviço público, sem concurso público; E a inexistência de critérios objetivos financeiros para o estabelecimento das pessoas atendidas, pois o art. 1º, da Lei Municipal 5.382/2013, requer apenas o desemprego, sem indicar qualquer valor de renda, não obstante os critérios do artigo 3º, parágrafo segundo, da mesma lei, que, na realidade, são critérios de desempate, considerando-se que os critérios do artigo 4º do Decreto n. 7.173/2017, são insuficientes, porque estabelecidos em norma interna do Executivo, e não em legislação, inexistindo um critério que permita aos órgãos de fiscalização externa, Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público conhecer o número de inscritos, o número de excedentes e como foi considerada a expressão “preferencialmente”, porquanto tal expressão permite subjetivismos; Considerando a inexistência de cumprimento do curso de qualificação profissional teórico, nunca realizado e nunca promovido, contrariando o art. 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 5.382/2013, deixando bem comprovado que a Frente tem sido utilizada exclusivamente como meio de contratação sem concurso de pessoas para atividades permanentes, efetivas e típicas de funcionalismo público”, afirma no documento. Cunha cita ainda que os bolsistas coordenadores não coordenam, porque são utilizados em atividades mais intelectuais e técnicas, do que em atividades operacionais ou braçais, o que contraria frontalmente a própria norma do Município, Decreto n. 6.283/2013. “Norma, inclusive, dissociada da finalidade da Lei Municipal n. 5.382/2013, criadora de odiosa discriminação dentro da própria Frente Cidadã, existindo, pois, duas espécies de assistidos ou atendidos, o que vai para o serviço braçal e o que fica no escritório, na repartição pública, porque teria que ser o Coordenador dos demais, mas, na prática, faz serviço de servidor público efetivo, sem prestar o concurso público necessário e constitucionalmente requerido”.

A prefeitura de Catanduva informou que tomou conhecimento da recomendação do Ministério Público no final da tarde desta sexta-feira e o o caso será estudado na próxima semana.

O Frente Cidadã atualmente possui cerca de 200 integrantes que recebem um salário mínimo federal mensal. A lei que criou o programa foi de autoria do então prefeito Geraldo Vinholi e substituiu o “Trabalho Certo”.

Karla Konda

Editora Chefe