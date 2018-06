Para fomentar a economia da cidade de Santa Adélia, projetos “Natal Espetacular” e “Costurando o Futuro” são implantados. “Natal Espetacular” tem como objetivo reaproveitar material para decoração de fim de ano, além de preservar o meio ambiente e desenvolver o turismo na cidade. Já o “Costurando o Futuro” visa produzir uniformes escolares para crianças de creches.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito Guilherme Colombo da Silva e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Jucieli Costa, estiveram em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, neste mês, para assinar os convênios.

“São projetos que vão ajudar na economia das cidades, além de dar oportunidade de trabalho para as pessoas interessadas”, comenta a professora Lúcia França, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp).

São projetos lançados neste ano e a prefeitura de Santa Adélia fez questão de trazer para o município.

“Já havia participado do lançamento destes projetos e depois fizemos nossa adesão porque acreditamos que são projetos muito bons e que farão a diferença no município”, conta Jucieli.

O prefeito comenta que são projetos que geraram benefícios para o município.

“Como o Natal Espetacular, que vai transformar garrafas pet, que demoram cerca de cem anos para se decomporem, em enfeites decorativos para a cidade. Vamos ajudar o meio ambiente e tornar o município mais bonito. Além do Costurando o Futuro, que vai gerar renda para os santa-adelienses”, aponta o prefeito.

“Agora vamos aguardar as próximas etapas estipuladas pelo Fundo Social e em breve os projetos estarão sendo implantados e realizados em Santa Adélia”, conclui a presidente do Fundo Social.

Karla Sibro

Da Reportagem Local