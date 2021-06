Projeto Voltado Para Internet Lança Dois Cursos Gratuitos de Introdução às Carreiras Digitais

Afim de introduzir aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento nessa área, a Digital House (DH) anuncia o lançamento dos cursos gratuitos de introdução a Dados e UX (Experiência do Usuário), dando sequência ao seu projeto de oferecer conteúdo gratuito sobre carreiras digitais, o House Academy. As inscrições gratuitas devem ser feitas exclusivamente na página do projeto.

Em formato de video-aulas pré-gravadas, acompanhadas por material de apoio adicional para leitura e aprofundamento, o curso gratuito de Dados aborda conteúdo sobre Data Analytics, Data Science e LGPD, os quais visam auxiliar no entendimento de como funciona a estrutura de dados, como eles são transformados em informação, oferece noções de inteligência virtual, além de tratar da legislação de proteção de dados no país.

Nos mesmos moldes, o curso gratuito UX conta com material sobre UX Design – que visa contribuir com a noção de como a interação do usuário com determinado produto ou serviço gera uma percepção, positiva ou negativa, e as ferramentas do design para tornar essa experiência o mais positiva possível – e Product Discover, método de levantamento de dados que fornece o entendimento de como determinado produto se encaixa no mercado, como o público-alvo reage a ele e o que é necessário para que ele seja produzido.

Ao final dos cursos, os alunos que responderem a um quiz sobre os conteúdos abordados, receberão um certificado digital de participação.

De acordo com Cristiano Santos, CMO da DH, os cursos foram escolhidos tendo como base as necessidades do mercado. O de Dados, por exemplo, vem atender às necessidades de um mercado de trabalho pautado pelo uso da tecnologia, onde ter o entendimento do tratamento e análise de dados, assim como da legislação referente a eles é imprescindível para qualquer área de atuação. Já a escolha pelo curso de UX se deu pelo entendimento de que essa tem se tornado uma das áreas profissionais de maior importância em um mundo em que a vida se passa no ambiente on-line e que as experiências do usuário nesse cenário representam a conquista ou a perda de clientes.

Link da página: https://digital-house.mykajabi.com/

Ariane Pio

Da Reportagem Local