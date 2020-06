Projeto Tecido Solidário Distribui Máscaras Para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade

Não há mais dúvidas de que o uso adequado de máscaras — em conjunto com outros cuidados, como o distanciamento social e a higienização — previne o contágio pelo novo coronavírus. Tanto que, à medida que prefeituras e governos estaduais planejam novas regras para a quarentena, é também crescente a adoção da obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em locais públicos. Diante disso, o projeto Tecido Solidário do SESC Catanduva iniciou a confecção de máscaras de proteção.

O material para a confecção das máscaras foi recebido e distribuído para as costureiras autônomas. Quando finalizadas, a unidade do SESC Catanduva vai realizar a distribuição das máscaras para a Comissão de Combate ao Covid-19 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que encaminhará os itens para moradores em situação de rua. Além disso, as costureiras também vão realizar a doação para o Projeto Recicla Catanduva (Cooperativa de Catadores de Lixo), para ajudar a proteger integrantes da instituição.

O uso de máscaras caseiras, confeccionadas em tecido, é indicado para minimizar o risco de as pessoas com a doença, sintomáticas ou não, disseminarem o vírus a outras pessoas ou ao ambiente onde circulam. E, atualmente, é obrigatório para a circulação em vias públicas. É por isso que o SESC, reforçando o seu compromisso social e educativo, criou o projeto Tecido Solidário, que tem por objetivo mobilizar a capacidade produtiva de cooperativas de costureiras e outras entidades sociais presentes no entorno de suas unidades para a confecção de máscaras de tecido e sua distribuição comunitária gratuita, gerando renda e incentivando a integração de diferentes segmentos sociais no combate à crise causada pela pandemia.

A iniciativa conta com a atuação de equipes multidisciplinares do SESC, que conduzem um conjunto de orientações educativas a diferentes públicos, a respeito do uso, armazenamento, higienização e descarte corretos das máscaras. As orientações, além de serem compartilhadas com líderes comunitários e entidades sociais em um processo educativo, preparatório para a ação, também constam nas embalagens das máscaras e estão sendo disseminadas pelos canais digitais do Sesc e redes sociais, por onde também irão circular conteúdos digitais que abordam aspectos culturais, sociais e comportamentais relacionados ao uso do acessório. Isso porque a ausência desses cuidados no manuseio pode produzir efeitos ainda piores do que os observados em sua não utilização.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook