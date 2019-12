Projeto Sustentabilidade Garante Economia De Mais De R$ 170 Mil Em 2019

Com o intuito de economizar a energia elétrica, de água e telefone, o Projeto Sustentabilidade, promovido pela gestora de saúde Mahatma Gandhi, durou todo o ano de 2019. O ponto de partida foi em 2018, quando foi chegada a uma média anual em que se possibilitou detectar se a UBS – Unidade Básica de Saúde teve aumento ou queda de gastos com itens. Com o projeto de economia estruturado, todas abraçaram a iniciativa e nenhuma das atividades apresentou aumento de despesas.

Em 2018, as despesas foram de R$ 441.978,21. Em 2019, caiu para R$ 271.978,21. Ou seja, apresentou uma economia de R$ 170.251,23 em um ano, mais de 38%. Dinheiro que poderia ter sido usado para as despesas de água, energia e telefone, terá outro destino em prol da saúde.

A USF – Unidade de Saúde Familiar Lunardelli foi a vencedora do II Prêmio Sustentabilidade, tendo economizado R$ 11.655,10 – (58,48%) – sendo que as despesas caíram de R$ 19.929,00 para R$ 8.273,90. O Pedro Nechar ficou com o 2º lugar com economia de R$ 10.605,42 – (52,02%). Pela ordem das unidades que mais economizaram, a partir do 3º lugar, foram: Nova Catanduva – R$ 11.425,86 – (44,68%), Theodoro – R$ 5.999,62 – (44,05%), Santa Rosa – R$ 10.487,06 – (43,54%), CAPS II – 14.046,83 – (40,77%), Flamingo – R$ 8.855,09 – (39,33%), Nosso Teto – R$ 9.766,96 – (38,27%), Solo Sagrado – R$ 20.004, 68 – (37,55%), Alpino – R$ 10.737,95 – (37,35%), Pachá – R$ 8.599,98 – 37,07%, Glória – R$ 8.273,22 – 36,24%, Monte Líbano – R$ 7.081,85 – 35,81%, Gavioli – R$ 10.884,78 – (35,28%), Imperial – R$ 4.950,46 – (33,48%), Bom Pastor – R$ 4.909,63 – (33,19%), Gabriel Hernandes – R$ 4.415,27 – (31,33%), Euclides – R$ 1.482,68 – (28,32%), Del Rey – R$ 3.288,71 – (25,79%) e Santo Antônio – R$ 2.780,08 – (17,88%).

Da Reportagem Local