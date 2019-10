Projeto Social Doa Lucro de Produtos Para ONG que Trata Pessoas com Câncer

A Cosmeteria Bebeau lançou o Projeto Social 2Care que engloba 60 farmácias de manipulação em todo o Brasil. A campanha tem como significado “Plantar a Semente da Solidariedade Dentro de Você”. Em homenagem ao Outubro Rosa, Andréa Beneduzzi, integrante do projeto, escolheu como beneficiadora a Associação Sempre Viva, que oferece apoio gratuito para mulheres acometidas pelo câncer.

“Cada integrante do projeto recebeu uma caixa surpresa com uma semente, cujo intuito foi escolher uma instituição na cidade para ajudar. Conheci o trabalho da Associação Sempre Viva, através do Chá em prol da Casa Rosa e ali firmamos uma parceria”, comentou.

Os produtos possuem uma formulação específica, feitos especialmente para pacientes com câncer. “Durante o processo de tratamento de quimioterapia e radioterapia, existem alguns problemas de peles como lesões, síndrome de mão e pé que é um efeito colateral de alguns tipos de quimioterapia, provocando vermelhidão, inchaço e dor nas palmas das mãos e plantas dos pés. Embora menos comuns podem também ocorrer em outras áreas, como joelhos e cotovelos. A partir disso, foram estudadas as necessidades do paciente e criamos o produto mais suave possível e o mais concentrado, que realmente pode cuidar de quem mais precisa de cuidados”, explicou Andréa.

Todo o lucro da venda dos produtos será entregue à ONG Sempre Viva. “Muitas pessoas tem comprado para presentear amigos e parentes que estão passando por tratamento, e assim, ajudam duas vezes, a pessoa presenteada e a ONG”, finalizou.

Desde 2008 a Associação Sempre Viva, em Catanduva, oferece apoio a mulheres com câncer de mama, inclusive doando próteses mamárias de polietileno, turbantes e tops. A ONG conta com 50 voluntárias e distribuiu mais de 15 mil próteses nos últimos quatro anos em todo o Brasil. A entidade está arrecadando fundos para a construção da nova sede, intitulada como Casa Rosa. Para realizar doações ou mais informações sobre a instituição, basta entrar em contato com o telefone (17) 99757

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local