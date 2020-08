Projeto Sobre Reparcelamento de Dívidas com IPMC é Rejeitado Pelos Vereadores

O reparcelamento da dívida de contribuições patronais da prefeitura de Catanduva com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) foi rejeitado pela maioria dos vereadores. A proposta, bastante discutida, recebeu apenas dois votos favoráveis – Cidimar Porto e Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari.

Votaram contra o parcelamento: Amarildo Davoli, André Beck, Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, Daniel Palmeira, Ivan Bernardi, Mauricio Gouvea, Nilton Cândido, Onofre Baraldi e Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná. Com a rejeição da proposta, o projeto não retorna ao Legislativo no mesmo molde, neste ano. Nos debates sobre o projeto, muitos parlamentares falaram sobre a falta de economia da administração, que justificava a proposta justamente com esse discurso. “Não se viu em nenhum momento a prefeitura fazer economia. Não viu cortar gastos com altos salários”, disse Ditinho Muleta.

Nilton Cândido voltou a falar sobre o “problema” que é o IPMC. O projeto pretendia reparcelar débitos correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2015; Também de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2016 e agosto, setembro, outubro, novembro de 2019.

Há um mês, Marta chegou a afirmar ao vereador Aristides Jacinto Bruschi, que caso o projeto não fosse aprovado, poderia haver o comprometimento dos salários dos servidores e da manutenção da máquina nos próximos meses. A Prefeitura de Catanduva confirmou o que foi exposto pela prefeita ao vereador. “Dada a gravidade da situação financeira do país e às sucessivas quedas de repasses e receitas do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, a queda da arrecadação total em abril foi de 22,82% e, em maio, 19,77%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, a Prefeitura cumpre dois parcelamentos mensais ao IPMC, que somam cerca de R$ 2,5 milhões, com variações mensais. Se o projeto de lei for aprovado, as parcelas serão em torno de R$ 650 mil ao mês – economia de aproximadamente R$ 11 milhões até o final do ano. Caso contrário, a crise econômica que assola o país, agregada à queda da arrecadação, apontam o comprometimento dos salários dos servidores e da manutenção da máquina nos próximos meses”, informou em junho.

Karla Konda

Editora Chefe

