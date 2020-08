Projeto Sobre Ampliação de Alíquota Previdenciária Será Votado Hoje

O projeto de Lei complementar 011/2020, de autoria do Executivo e que dispõe vedação de incorporação de vantagens, insalubridade e periculosidade e o aumento de 12 para 14% da alíquota de contribuição previdenciária compulsória será votado hoje na Câmara de Catanduva.

O projeto recebeu o pedido de vistas por 10 dias para análise dos parlamentares referentes principalmente a sua votação e possível aprovação em período eleitoral.

A proposta é polêmica e não tem a aprovação do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat). “A gente entende que isso prejudica. Não incorpora insalubridade, mas aumenta a contribuição. O sindicato vai continuar trabalhando para que esse projeto não prospere para não prejudicar ainda mais o servidor”, afirmou o presidente do Simcat, Roberto Jose de Souza, na semana em que o projeto entrou em pauta. Além deste, outro projeto também entra na ordem do Dia. Trata-se da proposta de suspensão dos prazos para os concursos públicos durante o período de pandemia.

E um requerimento deverá ser discutido, que tratava sobre convidar o diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, para falar a respeito do PLC 11/2020.

Karla Konda

Editora Chefe

