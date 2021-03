Projeto ‘Sertão Meu Sertão’ Tem Início Nessa Semana Com Grupo de Músicos Catanduvenses

O MR Estúdio selecionou grupos e cantores de Catanduva que trabalham com cultura popular para interpretarem e gravarem composições de Marcelo Cassoni.

O Projeto “Sertão meu sertão” busca costurar os sertões do Brasil com músicas do cantor e compositor Catanduvense Marcelo Cassoni.

Os cantores convidados para esse projeto são: Martha Ocon, Celso Henrique, Priscila Rodrigues, Carlos Branquin e Vinícius Nobre, Marquinhos Oliveira, Grupo Flor de Chita, Grupo Cabrabão, o ator Rafael Back, além do próprio compositor, interpretam músicas inspiradas nos ritmos e vivências do homem do campo. As músicas serão disponibilizadas nas principais plataformas digitais no final do mês de Março.

O projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo as Artes de 2020 com recursos da Lei de Emergência Cultural nº 14017/2020 do Governo Federal.

O MRO Estúdio do músico, arranjador e produtor Marquinhos Oliveira, selecionou grupos e cantores de Catanduva que trabalham com cultura popular para interpretarem e gravarem composições de Marcelo Cassoni. O Projeto “Sertão meu sertão” busca costurar os sertões do Brasil com músicas do cantor e compositor Catanduvense Marcelo Cassoni. Martha Ocon, Celso Zukovski, Priscila Rodrigues, Carlos Branquin e Vinícius Nobre, Marquinhos Oliveira, Grupo Flor de Chita, Grupo Cabrabão, o ator Rafael Back, além do próprio compositor, interpretam músicas inspiradas nos ritmos e vivências do homem do campo.

“Ter minhas músicas interpretadas por esses grandes artistas catanduvenses é um grande prazer. São pessoas que fazem nossa cultura popular cruzar o Brasil” – diz Marcelo Cassoni que é cantor e compositor e já escreveu músicas para diversos artistas renomados no país.

“Minha parceria com o Cassoni é de longa data. Já fizemos shows e muitas gravações juntos. E agora temos a possibilidade de juntar pessoas que tem um trabalho ímpar na cultura da cidade para mais uma vez preservamos nossas raízes do homem do sertão. – Marquinhos Oliveira, proponente do projeto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local