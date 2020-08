Projeto Seresta Percorreu 34 Bairros e Alcançou 21 Mil Visualizações na Web

Com recorde de público e animação o projeto “Seresta na Cidade” que proporcionou resgate da cultura nordestina, levou música a 34 bairros de Catanduva e somou 21.373 visualizações na internet. Entre os acessos nas páginas da Secretaria de Cultura e da Sula Ocon Produções de pessoas que acompanharam os clássicos populares sem sair de casa.

A iniciativa foi realizada por Sula Ocon Produções, Prefeitura de Catanduva, Secretaria e Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019. No total, 130 ruas receberam o arraiá móvel, que levava os músicos que cantavam canções como “Frevo Mulher”, “Pedras que cantam”, “Feira de Mangaio”, “Só quero um Xodô”, “Aí que saudade d’ ocê”, “Asa Branca”, “São João na Terra”.

Toda a programação foi acompanhada pela Secretaria de Trânsito, que fez a segurança durante o trajeto. “O projeto superou nossas expectativas. Tanto pelo público, que foi contemplado com os trajetos, quanto pelas pessoas que acompanharam as transmissões pela internet. Recebemos muito carinho e, principalmente, conseguimos concluir o nosso maior objetivo que era levar alegria e diversão para milhares de pessoas que estão em suas casas por conta da pandemia”, destaca a proponente do projeto, Sula Ocon.

A cada nova sexta-feira, entre 19 de junho e 24 de julho, o grupo conquistava um novo bairro.

Cada trilha sonora trouxe a representatividade da cultura do Nordeste, onde foram revelados talentos como Dominguinhos, Zé Ramalho, Luis Gonzaga, Fagner e Mastruz com Leite. Para quem não viu, ao vivo e a cores, da janela ou do portão de casa, ainda é possível conferir todo o itinerário diretamente no Facebook da Secretaria de Cultura.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

