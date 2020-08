Projeto SENAC ao Vivo Vai Compartilhar Conhecimento On-Line Com Temas Variados

O projeto SENAC ao Vivo, lançado pelo SENAC São Paulo para compartilhar conhecimento on-line no período de isolamento social, contempla uma série de transmissões com temas variados nas redes sociais e participação de profissionais e docentes da instituição. Nos dias 8, 12, 13 e 18 de agosto, lives serão transmitidas pelo perfil do Instagram (@senac.catanduva) e Facebook (facebook.com/pg/senaccatanduvasp) do SENAC Catanduva.

A primeira transmissão será neste sábado (8), das 15 às 16 horas e abordará um dos desafios mais temido por algumas pessoas: falar em público.

Já no dia 12, das 19h30 às 20h30, o tema será o uso de medicamentos e os impactos da automedicação. As docentes Camila Cadão, Roberta Zancheta e Sheila Freitas serão responsáveis pelo debate on-line, às 19h30. No dia 13, das 19h30 às 20h30, o bate-papo será com os docentes Leonardo Alves, Sheila Freitas e Valmir Schork, que discutirão os tipos de máscaras e sua eficiência na prevenção da Covid-19.

Na última transmissão deste ciclo, no dia 18, das 15 às 16 horas, a docente Franciele Catarucci falará sobre a importância da amamentação para um planeta mais saudável, já que agosto é o mês mundial de incentivo ao aleitamento materno.

Todo conteúdo é disponibilizado gratuitamente e pode ser acessado nos perfis das redes sociais da instituição. O SENAC Catanduva ainda contará com outras transmissões em agosto. Para acompanhar a programação, acesse o Portal SENAC: www.sp.senac.br/catanduva.

