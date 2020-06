Projeto ‘Rota Caipira’ Exibe Virtualmente Atrativos das Cidades da Região

As belezas da Região de Turismo “Águas, Cultura e Negócios”podem ser conferidas pela internet, na página oficial da Rota Caipira, que acaba de ser lançada no Facebook. O intuito é mostrar os cenários mais diferentes que só o interior paulista pode oferecer. O projeto reúne atrativos de 13 municípios.

Haverá fotos de atrativos de cada município, separadas por ordem alfabética para que o internauta possa percorrer diferentes quilômetros sem sair de casa. O objetivo é deixar a hastag #rotacaipiraturismoautentico entre as mais vistas pelo público.

“A internet é uma ferramenta que está disponível para todos. O acesso é universal e, dessa forma, possibilitamos uma infinidade de informações, imagens e até mesmo atrativos que cada município da Rota Caipira tem e que pouca gente sabe”, destaca a secretária de Desenvolvimento e gerenciadora de Turismo, Beatriz Trigo.

De olho na popularidade das redes sociais, é possível visitar de forma virtual, as cidades de Bady Bassitt, Catanduva, Catiguá, Icém, Ipiguá, Itajobi, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Palestina, São José do Rio Preto, Uchoa e Urupês. Para ver o conteúdo, basta acessar www.facebook.com/rotacaipiraturismoautentico.

