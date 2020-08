Projeto Regionalidades Do Sesc Catanduva Começa Na Quarta Com Atrações Musicais

Começa na quarta-feira (05), no Sesc Catanduva uma versão toda online do projeto Regionalidades e segue até dia 26 de agosto com muita música, bate-papo e literatura em programações para todos os públicos. Ao invés de atrações presenciais, o Sesc Catanduva apresentará nas redes sociais, devido às medidas sanitárias de precaução para evitar o contágio do novo coronavírus.

Programação

O Regionalidades esse ano traz três shows musicais com artistas de renome da música de raiz, da viola caipira e da música sertaneja. Branquin e Filhos abre a programação no na quarta-feira (05), seguidos pelos irmãos Erik e Caio no dia 12 de agosto e pelo quarteto catanduvense de vozes e cordas – Vozes do Sertão – no dia 19 de agosto. Para uma prosa digital sobre música de raiz, acordes, violas e afins, o Sesc Catanduva convida Caim e Zeca Collares, dois músicos de renome e para complementar a programação, e ainda a turma animada do Grupo Cabrabão realiza intervenções musicoliterárias, que resgatam a literatura de cordel e a interpretação artística dos componentes da trupe.

Quem quiser acompanhar pode seguir o facebook do Sesc Catanduva, ou pelo canal do Sesc Catanduva no Youtube: youtube.com/sesccatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

