Projeto Que Prioriza Transferência de Filhos de Vítima de Violência é Aprovado

O projeto de lei que permite às mulheres vítimas de violência doméstica decidirem sobre a transferência escolar dos filhos que estejam matriculados em instituições de ensino municipais foi aprovado na última terça-feira pelos vereadores. A proposta recebeu pedido de urgência para votação e foi aprovada em primeira e segunda discussões. Agora depende ainda da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes sancionar. De acordo com o projeto, toda mulher vítima de violência doméstica – física, psicológica ou sexual terá preferência de matrícula de seus filhos crianças e adolescentes sob sua guarda nas escolas municipais e, para isso, deverá apresentar a Secretaria de Educação do município e escolas, a cópia do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia, no qual conste a intenção de representar judicialmente contra o suposto agressor ou a cópia da decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência.

Ainda conforme o projeto, os documentos apresentados serão protegidos e mantidos em sigilo pela instituição escolar para que a mulher e a criança não venham a sofrer discriminação no ambiente escolar.

Na justificativa do projeto, o autor afirma que apesar de todos os mecanismos previstos na Lei Maria da Penha e as alterações que essa lei trouxe ao Código Penal, Código de Processo Penal e também ao código de Processo Civil, que assegurou, dentre outros direitos, que a mulher em situação de violência doméstica seja encaminhada à assistência júdiciária, ainda são necessárias outras formas de apoio e assistência à vítima de violência doméstica e familiar. “Muitas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em cumprimento de medidas protetivas de urgência são encaminhadas com os seus dependentes a programas de acolhimento e proteção ou então se veem obrigadas a deixarem às pressas, os seus lares, se fixando em locais onde se sintam seguras e distantes dos seus agressores e do risco iminente do agravamento das situações de violência. Nesses momentos, a mulher precisa de uma rede de apoio, não só para si, mas também aos seus dependentes; principalmente à sua prole, que via de regra é composta por filhos menores que vivem sob sua dependência e guarda, com situação de dependência total de cuidados e vigilância. Não é raro em situações como essa que os dependentes das mulheres vítimas de violência doméstica deixem de frequentar a escola nos primeiros tempos após episódios de violência doméstica que exigem medidas protetivas de distanciamento do lar e obrigam que a família se mude de bairro repentinamente, pois nem sempre o processo de matrícula ou transferência de alunos da rede pública atende às urgências que a situação requer, seja por ausência de vagas, excesso de burocracia e outros. Tão importante quanto o poder público prestar todo o auxilio a mulher vítima de violência doméstica, protegendo-a do seu agressor, é dar a ela condições adequadas de cuidar da sua prole, vendo os filhos imediatamente matriculados e/ou transferidos para uma unidade de ensino próxima do seu novo domicílio, ao mesmo tempo garantindo aos menores o direito à educação e a mãe a sensação de segurança em relação aos filhos”, afirma.

Karla Konda

Editora Chefe