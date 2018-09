Projeto ‘Primavera Vermelha’ Resulta Em 51 Doações de Sangue

Amor ao próximo – é dessa forma que foi possível definir o projeto “Primavera Vermelha”, dos alunos de Administração da Unifipa, que resultou em 51 doações de sangue. A iniciativa pretendeu levar a importância da ação para a sociedade, bem como aumentar os estoques de sangue do Hemonúcleo de Catanduva. O projeto, em sua segunda edição, fez parte das atividades da Semana Monsenhor Albino 2018.

De acordo com a Fundação Padre Albino, foram 51 alunos e docentes que participaram das ações de conscientização e solidariedade com objetivo de chamar a atenção e estimular os catanduvenses a doarem sangue e medula óssea. “Neste ano, o projeto de extensão acadêmica proporcionou ao Hemonúcleo de Catanduva 51 doações de sangue, sendo 50 alunos e convidados com a coleta convencional e uma doação para cadastro de medula óssea – destes, 37 doações foram de sangue e medula óssea.”, afirmou o órgão.

As doações vêm de encontro com a necessidade do Banco de Sangue de Catanduva, já que os estoques sofrem com a baixa de doadores. Além do aumento dos estoques, o setor recebeu ainda 14 novos cadastros, o que, segundo a Fundação, aumenta significativamente o banco de doadores regulares. “Nos últimos meses a queda na doação de sangue na cidade chegou a 65%, atingindo níveis preocupantes e se aproximando do colapso”, afirmaram.

O Professor Marcílio Bortoluci avaliou a iniciativa como positiva. “O projeto Primavera Vermelha foi um verdadeiro sucesso, tivemos a participação efetiva de nossos alunos, professores, palestrante e da sociedade como um todo”, comemora.

Conforme conta o coordenador do curso de Administração, Antonio Agide Mota Junior, o cadastro de medula óssea leva esperança para milhares de pessoas que aguardam compatibilidade medular. “Achar um doador compatível é uma tarefa difícil, já que as chances giram em torno de um em cada cem mil. Por isso, quanto maior o número de pessoas cadastradas no banco mundial de medula óssea, maiores as chances de encontrar a compatibilidade e salvar vidas”, finaliza o coordenador.

Da Reportagem Local