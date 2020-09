Projeto Prateleira Solidária Pede Ajuda Para Dar Sequência na Distribuição

Idealizado por Andressa Andrade Miguel de Oliveira o Projeto Prateleira Solidária está ajudando muitas pessoas, no bairro Jardim Alpino em Catanduva. Os voluntários do Projeto foram surpreendidos por um número grande de famílias que foram pedir ajuda com alimentos, brinquedos, roupas, calçados e também pedido de emprego. O projeto está pedindo doação de óleo, açúcar, café, leite, farinha, frutas, legumes e creme dental.

História do Projeto:

Andressa se sensibilizou com as pessoas que moram perto do bairro e resolveu montar uma prateleira para doações. O local bastante movimentado, até por ser bem de esquina passavam várias pessoas e carros e com isso ela também começou a pedir ajuda com a doação de alimentos para a prateleira.

A ideia de Andressa começou a tomar forma e assim ela começou a organizar melhor com o lema para as pessoas que iam retirar: Se você está precisando pode pegar, mas pegue o necessário para um ou dois dias. Pois muitas pessoas também estão precisando!

As pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato pelo Instagram e Facebook : @prateleirasolidariacatanduva ou podem ir até o endereço é Rua Cubatão, esquina com a Rua Campos do Jordão, no bairro Jardim Alpino. Já o projeto para as famílias carentes funciona toda a quinta feira, das 17h até às 19h para retirada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local