Projeto Prateleira Solidária É Idealizado Com Amor E Solidariedade Para Famílias Carentes

Andressa Andrade Miguel de Oliveira é a idealizadora do projeto Prateleira Solidária que está ajudando muitas pessoas, no bairro Jardim Alpino em Catanduva. Ela conta que se mudou para o bairro no final do ano passado e começou a receber muitos pedidos de ajuda através do interfone de sua casa com pessoas que estavam precisando de qualquer alimento para levar para casa e sustentar suas famílias.

Andressa se sensibilizou com a causa e no começo ajudava, mas depois com o número grande de famílias a procurando começou a pedir ajuda de doações para amigos, parentes e até em rede sociais. Ela lembra que ganhou tanta doação que teve a ideia de montar algo bem simples, mas que na concepção dela ajudaria as pessoas que passavam sempre pedindo alimento. “Decidi colocar a prateleira em frente de casa para as pessoas que precisassem retirassem os alimentos”. O local bastante movimentado até por ser bem de esquina passavam várias pessoas e carros e com isso ela também começou a pedir ajuda com a doação de alimentos para a prateleira.

“Até prateleira eu ganhei e super nova, mas, além disso, como tinha muitas doações coloquei uma mesa também para deixar organizado”.

A ideia de Andressa começou a tomar forma e assim ela começou a organizar melhor com o lema para as pessoas que iam retirar: Se você está precisando pode pegar, mas pegue o necessário para um ou dois dias. Pois muitas pessoas também estão precisando!

A idealizadora ressaltou que só na semana passada mais de 20 famílias foram beneficiadas com a prateleira solidária.

“Na quinta passada em torno de umas 20 famílias apareceram por aqui. Não contei exatamente, pois deixei as pessoas a vontade para pegar, estava ao lado olhando e ajudando no que precisavam, mas não fiz a contagem exata. Todos foram muito conscientes quando pegavam isso me impressionou”.

Ela lembra que o projeto foi além de alimentos existem doações de roupas, sapatos, rações para animais e brinquedos. “A ideia é incentivar a todos em Catanduva para que os pontos se expandam em vários bairros” enfatiza Andressa.

Se você quiser e puder doar pode entrar em contato pelo Instagram e Facebook : @prateleirasolidariacatanduva ou podem ir até o endereço é Rua Cubatão, esquina com a Rua Campos do Jordão, no bairro Jardim Alpino.

Já o projeto para as famílias carentes funciona toda a quinta feira, das 17h até às 19h para retirada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook