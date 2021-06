Projeto Prateleira Solidária celebra um ano de atendimento às famílias carentes

O Projeto Prateleira Solidária celebrou neste mês um ano de atendimento às famílias carentes de Catanduva. A entidade promove constantemente diversas ações com o intuito de arrecadar fundos para prosseguir com o trabalho realizado para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O projeto Prateleira Solidária ajuda mais de 200 famílias cadastradas. A procura pelas famílias carentes multiplicou e a entidade precisa de alimentos para montar as cestas básicas. Os voluntários arrecadam alimento, calçado, roupa, ração, brinquedos, móveis, eletrodomésticos entre outros itens.

As pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato pelo Instagram e Facebook : @prateleirasolidariacatanduva. A sede fica localizada na Rua Guarujá, 947, Bairro Alpino. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99103-1926.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local