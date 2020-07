Projeto Pio Promove Rifa Para Arrecadar Fundos em Prol de Família que Perdeu Casa

O Projeto Pio que realiza ação social nos bairros Jardim Imperial e Jardim Alpino em Catanduva está promovendo uma rifa beneficente em prol de uma família que perdeu a casa durante um incêndio no dia 19 de Junho. O sorteio será no dia 01 de Agosto e o prêmio é uma tábua de frios no valor de R$100. A rifa está sendo vendida por R$5,00.

Os interessados em contribuir podem também realizar doação de material para a reforma da casa. No momento, os voluntários estão precisando de 3 metros de areia de estrada, 12 colunas de ferro 7×14 5/16, 6 barras de ferro 5/16, 6 colunas de ferro 14×14 3/8, madeira 38 caibros de 6 metros, 6 vigotas de 6,50 metros, 3 vigotas de 6,00 metros. Além de 7 dúzias e meia de ripas de 5 metros, 4 maços de prego de caibro, 2 maços de prego 15×15, 10 tábuas de 3 metros de pino de 30cm e 25 parafusos 20 cm completo com as chapinhas.

“Gostaríamos de início agradecer as pessoas que sensíveis que de forma solidária estão ajudando a família que teve sua casa incendiada a recomeçar. Com o apoio de alguns doadores levantamos recursos para alugar uma casinha no mesmo bairro para que a família temporariamente possa ficar. A casa da família foi derrubada e com ajuda de voluntários em breve será reconstruída. Além da mão-de-obra precisamos de material de construção”, explicaram os voluntários do Projeto Pio.

Para quem quiser contribuir basta entrar em contato através do telefone (17) 99767-5269| 99646-6208 ou 99744-2277. Também é possível levar as doações na sede do Projeto que fica localizada na Rua Lavínia, 271.

