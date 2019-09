Projeto Pio Pede Doações Para Realizar Festa Para Crianças

O evento será realizado no dia de comemoração na data do dia das crianças, 12 de outubro

Ariane Pio

Da Reportagem Local

O projeto Pio de Catanduva está arrecadando fundos para realizar no mês de outubro a festa do Dia das Crianças voltada para meninada do Bairro Jardim Imperial e Alpino. Segundo os organizadores, este é o primeiro ano a ser feito. E estimam que mais de 100 crianças participarão do evento.

O evento será realizado no dia de comemoração das crianças, 12 de outubro. O projeto Pio ainda contou que estão precisando de brinquedos, voluntários, churrasco, água, descartáveis, pipoca, refrigerante, sacos de lixo, e qualquer valor para alugar brinquedos infláveis e o que quiserem doar para a festa.

“Nós esperamos conseguir tudo voluntário, pois também não temos dinheiro para arcar com tudo, além disso, esperamos que seja um sucesso e fazer a alegria das crianças que é o mais importante”, finaliza uma das organizadoras. Eles ganharam um dia numa chácara e tiveram a ideia de reunir as crianças desses bairros para um dia muito especial.

“Nosso trabalho funciona assim, nós somos Igreja nas ruas, e nós alegramos com esse despertar que tem acontecido nas Igrejas de Catanduva, que tem saído das quatro paredes e ido servir aqueles que precisam, o trabalho é muito árduo que Deus mande muito ceifeiros”, explica o projeto.

Quem quiser ou se interessou em fazer alguma doação pode entrar em contato na página do Projeto Pio no fa­cebook https://www.face­book.com/Projeto-Pio-18388 08676365778/ ou pelo telefone 99767-5259 ou 99646-6208.