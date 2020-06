Projeto Pio Lança Campanha Para Ajudar Família que Perdeu Casa em Incêndio

Uma campanha nas redes sociais tenta arrecadar alimentos, móveis, roupas e eletrodomésticos para uma família que perdeu todas as mobílias da casa após um incêndio atingir o imóvel na última sexta-feira (19), no Jardim Imperial. Sensibilizados com a situação, o Projeto Pio, do qual as vítimas fazem parte, se mobilizaram através de uma campanha nas redes sociais.

“É uma família composta por pessoas que participam do Projeto no Imperial e da qual prestamos assistência. Essa semana voluntários de uma Igreja se dispuseram a reconstruir a casa que residem. Então, eles se mudaram para a casa vizinha pertencente a um de seus parentes até que a obra terminasse”, explicaram os voluntários do Projeto.

Os integrantes do Projeto Pio informaram que o incêndio ocorreu durante o preparo de uma refeição. “Ao cozinharem um alimento na panela iniciou um fogo que alastrou pela casa, atingindo fogão, geladeira, armário, televisão, roupas, panelas e demais utensílios. Resumo perderam tudo.”

As vítimas estão morando em um lar temporário, mas devido ao pouco espaço precisam de doações para a reforma da casa. “Eles estão residindo na casa de uma filha que tem dois cômodos. São sete pessoas, entre elas, duas crianças. Estão dormindo num sofá e outros em colchões. Queremos ajudar os voluntários a terminarem a casinha deles, bem como alocar essa família, ainda que temporariamente, em outro lugar”, finalizaram os integrantes do Projeto.

Para os interessados em contribuir basta entrar em contato através do telefone (17) 99767-5269| 99646-6208 ou 99744-2277. O Projeto Pio acolhe cerca de 120 crianças dos bairros Jardim Imperial e Jardim Alpino. Os voluntários oferecem distribuição de cestas básicas, leite, além de kits escolares. A sede fica localizada na Rua Lavínia, 271.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

