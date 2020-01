Projeto Pet Catanduva Promove Hoje Venda de Doces em Prol de Animais de Rua

O grupo de voluntários do Projeto Pet Catanduva vai promover neste sábado, 11 de Janeiro, das 9h às 14h, a venda de doces em prol de animais em situação de rua.

O evento será no Pet Shop Cury, localizado na Rua Pedra Vermelha, 356 – Agudo Romão II. De acordo com Rafaela Guardia, fundadora do projeto, a quantia arrecadada vai auxiliar no custeio de medicamentos, castrações e alimentação para os animais. “Nosso trabalho depende única e exclusivamente da população, pois é através da ajuda e colaboração das pessoas da cidade que conseguimos manter as contas que existem hoje no projeto. Infelizmente, não possuímos nenhum tipo de apoio da prefeitura e justamente por isso, todos os animais que resgatamos e ajudamos fazemos eventos como esses para podermos quitar os custos. Além dos animais resgatados, também realizamos castrações em massa, a fim de evitar a procriação nas ruas. Portanto, nosso trabalho só é possível com a ajuda das pessoas que seguem e confiam no nosso trabalho”, ressaltou.

O projeto existe há seis anos e muitos animais estão internados e à espera de um lar. Temos cerca de 20 disponíveis para adoção, esse número é constante, pois na medida que vão sendo adotados, vai abrindo vaga para que possamos ajudar outros que aguardam”, explicou Rafaela.

Na feira serão vendidos bolos no pote, brigadeiro, bolos, suspiros, diversos tipos de doces, todos doados por voluntários do projeto. Para doações ou mais informações sobre o projeto Pet Catanduva, basta entrar em contato pelo telefone (17)99784-7934.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local