Projeto Pescar Realiza Hoje Live Para Comemorar Seus 45 Anos

Hoje (16) acontece a live de lançamento da programação oficial comemorativa aos 45 anos do Projeto Pescar. Nesta quarta-feira, das 16 às 17h no facebook oficial ou no canal do YouTube da Fundação Projeto Pescar.

A partir de agora, até o final do ano, estarão realizando lives incríveis, cujos temas foram escolhidos a partir de uma enquete realizada com toda a rede Pescar, em todo o Brasil.

Sobre o tema – Para as empresas, um desafio para a gestão; para os jovens, uma perspectiva mais ampla sobre como se prepar para esse novo modelo de trabalho. Para todos, um aprendizado sobre determinar, perseverar e transformar: “Inovação Disruptiva Transformando Vidas” diz muito sobre o passado da Fundação, o nosso presente e, com certeza, o nosso futuro. FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR – Oportunidade de construir um futuro melhor através da educação e do trabalho. Porque, tão importante quanto formar profissionais, é torná-los protagonistas de seus projetos de vida.

O Projeto Pescar é mantido por uma Fundação criada em 1995 para expandir e consolidar um programa pioneiro de formação socio-profissionalizante voltado para o desenvolvimento de jovens. Mais 33 mil jovens já se beneficiaram do programa desenvolvido em parceria com empresas e organizações e norteado por princípios comunitários. A Fundação tem como valores a ética, a excelência, a flexibilidade, a busca por inovação, primando pela fidelidade aos seus objetivos, e observando os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade.

