Projeto Pescar Já Está Com Inscrições Abertas

Já estão abertas as inscrições para o Projeto Pescar. Elas começaram na última segunda-feira, dia 20 de maio, e seguem até o dia 23 de junho. O curso divulgado é de Iniciação Profissional em Produção Industrial e é totalmente destinado aos jovens com idade entre 16 e 19 anos.

Aos interessados em participar, os critérios, de acordo com a divulgação, são: ter vontade de se preparar para o mercado de trabalho, estar cursando, no mínimo, o 7º ano do ensino fundamental, ou estar cursando o ensino médio, ou ter concluído. A renda familiar exigida é de até meio salário mínimo por membro familiar.

As inscrições podem ser efetuadas no endereço eletrônico – site.projetopescar.org.br/inscricoes/ e os documentos que os candidatos devem ter em mãos para garantir a inscrição são o RG e o CPF. O Projeto Pescar é realizado pela Citrosuco Catanduva e oferece para os alunos, uniforme, transporte e alimentação.

Vale ressaltar que jovens que cursam a faculdade ou cursos técnicos não podem participar. O Projeto Pescar é destinado a jovens que não possuem registro em carteira, pois o foco é o primeiro emprego. O tempo previsto de curso vai de agosto deste ano até junho de 2020, e as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 14h00.

Aos que querem se candidatar, outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-6025.