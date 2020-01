Projeto Para Incentivar Descarte Correto de Pilhas e Baterias é Lançado pela SAEC

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC iniciou um projeto para incentivar o descarte correto de pilhas e baterias. Intitulado como “Projeto Coleta Ecológica” uma caixa coletadora foi implantada na unidade e está disponível para colaboradores e munícipes. Todos os itens coletados serão encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a destinação final correta. O Centro de Educação Ambiental também é um ponto de lixo eletrônico aberto à toda população.

Com o uso cada vez mais frequente de aparelhos eletrônicos na sociedade atual, aumentou consideravelmente a demanda por pilhas e baterias que são a força motriz desses equipamentos. Isso, porém, gerou novos desafios para o descarte desses resíduos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando descartadas sem responsabilidade ambiental, as pilhas e baterias podem causar sérios danos à natureza devido aos metais pesados presentes em sua composição (cádmio, chumbo, mercúrio, etc), extremamente perigosos à saúde. Para evitar esses danos à natureza, todas as pessoas podem colaborar com o Projeto Coleta Ecológica, efetivando assim ações voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local