Projeto Padaria Artesanal do Fundo Social Está Realizando a Venda de Pães Para angariar Fundos

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva através do Projeto Padaria Artesanal está promovendo a venda de pães. O valor arrecadado será revertido para as ações realizadas pelo fundo social.

De acordo com a Presidente do Fundo Social, Vera Pinfildi, a padaria artesanal é um projeto desenvolvido pelo fundo social do estado, que capacitou uma funcionária para ministrar cursos e também produzir alguns tipos de pães artesanais para venda em pequena quantidade.

Estão sendo vendidos pão caseiro (R$10,00); pão integral (R$10,00); pacote com seis pães integral (R$8,00); pacote com oito fatias húngaras (R$15,00) e pacote com 25 esfirras (R$20,00). As encomendas devem ser feitas até sexta-feira, dia 21. Os interessados em adquirir podem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (17)3523-3317. A sede do fundo social fica localizada na Avenida São José do Rio Pardo, s/nº (Conjunto Esportivo).

Projeto Padaria

Artesanal

O Programa de Padarias Artesanais (do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo), foi criado há três anos e incentiva as pessoas a trabalharem juntas no combate à pobreza indo ao encontro do que foi proposto pelas Nações Unidas nas Metas do Milênio.

O programa fortalece as lideranças comunitárias e pode gerar o início de toda uma transformação na comunidade, desde o resgate da dignidade até o verdadeiro exercício da cidadania.

Sobre o Fundo Social

de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade existe desde 1983, criado por Lei Estadual e desde essa época cada município criou o seu, com regulamentação própria. A filosofia do Fundo Social de Catanduva está alicerçada em três vertentes: Solidariedade; Respeito à Cidadania; Promoção humana. Os objetivos do Fundo Social estão focados em: Desenvolver programas de geração de emprego e renda; Estabelecer parcerias com a sociedade civil, instituições sociais e escolares; Proceder a atendimentos emergenciais, em casos especiais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local